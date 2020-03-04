«Никогда не думала, что стану вдовой»: Диденко вышла на связь после обвинений в «хайпе»

29-летняя Екатерина Диденко потеряла мужа на вечеринке по случаю собственного дня рождения. Помимо супруга блогера-фармацевта скончались еще двое человек, которые также присутствовали на празднике в одном из банных комплексов Москвы. Как выяснилось, в ходе празднования молодые люди высыпали в бассейн порядка двадцати пяти килограммов сухого льда. После чего несколько человек решили прыгнуть в воду. Все эти события и привели к трагическому исходу.

Примечательно, что потерявшая мужа Екатерина нашла в себе силы прийти на программу «Пусть говорят» на Первый канал, чтобы рассказать правдивую историю всего произошедшего. За девушку вступилась присутствующая на одной из съемок Эвелина Бледанс, которая отметилась на ток-шоу Андрея Малахова. Артистка заявила, что ей просто стало по-женски жаль мать двоих детей, у которой погиб муж. Телеведущая напомнила, что Диденко обвиняли в «хайпе» на трагедии, критиковали за то, что она снимала Stories в реанимации и делилась своими переживания с подписчиками вместо того, чтобы на время «исчезнуть» из соцсетей.

К слову, после критики и нелицеприятных высказываний хейтеров в свой адрес Екатерина все-таки вышла на связь с подписчиками. Девушка призналась, что она никогда не думала, что однажды станет вдовой. Диденко считала, что они вместе с мужем смогут увидеть, как растут их внуки. Однако этим мечтам не суждено было сбыться.