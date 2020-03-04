«Мы сталкиваемся с большим количеством боли»: Медведева объяснила свой проигрыш на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала в виде вопросов и ответов свой разговор на семинаре в Мексике, где она общалась с фанатами.

Вспоминая Олимпийские игры в Корее, когда фигуристка стала второй, уступив своей партнерше по команде Алине Загитовой, она заметила, что спортсмены могут считать себя счастливыми людьми. Они много путешествуют. Кроме того, они общаются с большим количеством замечательных людей и с великими спортсменами. В то же время на их долю выпадает много трудностей, боли и травм.

«Я думаю, что моей главной проблемой во время олимпийского сезона был стрессовый перелом, поэтому мне пришлось пережить много боли, чтобы попасть на Олимпиаду. Я работала на протяжении 16 лет, чтобы попасть туда, времени и терпения». Евгения Медведева

Также она пояснила, почему родители отдали ее именно в фигурное катание. По словам Медведевой, она родилась очень слабой. Врачи посоветовали маме звезды отдать ее в спорт, чтобы нарастить мышцы. Был вариант пойти в плавание, но так как мама у Медведевой фигуристка, то она отдала ее на каток.