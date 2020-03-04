Нинидзе настояла на вызове «скорой» Виторгану, когда у него поднялась температура

Актриса Нино Нинидзе настояла, чтобы ее возлюбленный актер Максим Виторган обратился за помощью к медикам. Выяснилось, что на протяжении нескольких дней он переносил хворь на ногах. В какой-то момент его состояние ухудшилось. Артиста бил озноб, усилился кашель.

В этот момент Нино Нинидзе взяла ситуацию под свой контроль. Именно она позвонила в больницу и настояла, чтобы возлюбленного осмотрели медики.

Когда врачи прибыли домой к Виторгану, то предложили доставить его в больницу. Однако он отказался, заявив, что утром отправится к своему личному лечащему врачу. Утром он так и сделал, когда ему стало чуть лучше.

Отметим, что за последний месяц Виторган и Нинидзе выезжали в Оман на отдых. Правда, предварительно, речь о коронавирусе пока не идет. Кстати, сама Нино Нинидзе чувствует себя прекрасно. Медикам на свое самочувствие она не жаловалась, сообщает «Московский комсомолец».