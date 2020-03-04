Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину

Пианистка из Киева теперь должна выплатить чуть больше миллиона рублей.

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину. Три года назад она взяла у него деньги на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице столицы. В ту пору у нее было все прекрасно в отношениях с мужем. Юрий Растегин дал эти деньги авансом в счет половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Армена Джигарханяна, тогдашнего мужа Виталины.

Отметим, что актер долго продавал свою часть квартиры. В итоге ее выкупил как раз Растегин. Около восьми миллионов рублей упали на счета популярного актера. Кроме того, Растегин выдал авансом около двух миллионов рублей в счет будущей сделки с квартирой пианистке.

Вскоре семейная жизнь актера дала крах. Его друзья обвинил Растегина, что не хватает двух миллионов рублей. Бизнесмен со своей стороны подал в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую. Именно ей он переводил деньги.

В итоге суд пианистка проиграла. Сейчас она обязана выплатить крупную сумму и вернуть деньги, потраченные бизнесменом на судебные издержки, сообщает «Комсомольская правда».