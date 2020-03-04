«Это был гостевой брак»: Алла Довлатова рассказала о своем первом муже

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом браке. На протяжении двенадцати лет она была замужем за предпринимателем из Санкт-Петербурга Дмитрием Лютым.

«Мы познакомились на телевидении, на съемках. У меня как раз случилась несчастная любовь, и надо было восполнить вакуум. Он прекрасно вписался в мою жизнь. Я, честно сказать, не могу вспомнить, чем меня покорил Дима. Он как-то попал в больницу. У него была операция. Он был такой потерянный и несчастный. Когда я узнала, как с ним несправедливо все сложилось, я поняла, что хочу быть с ним. Это был некий материнский инстинкт. Я решила взять быка за рога. Мне было всего 19 лет. Я тогда не могла, честно сказать, отличить любовь от страсти». Алла Довлатова

Как отметила Довлатова, Дмитрий относился к ней очень нежно и тепло. Вскоре они сыграли свадьбу, а потом ей пришлось уехать из Санкт-Петербурга в Москву, где она начала строить карьеру.

больше по теме Алла Довлатова рассказала, что заставило ее расплакаться во время радиоэфира Ведущую растрогала просьба одной из слушательниц.

«Эти два три-года жизни на разные города отдалили нас с мужем друг от друга. У нас в итоге все развалилось и разрушилось. Муж редко прилетал ко мне в Москву. Это был гостевой брак. Виделись только по субботам и воскресеньям. Когда через несколько лет он сказал, что переедет в Москву, я была против. Понимала, что начнутся скандалы. Я как раз забеременела вторым ребенком от него, но отношения уже было не спасти», — вспомнила она.