Жена Кузьмина поселила 30 кришнаитов в квартире певца, купленной за миллион долларов

Из жилья музыканта в последнее время выходят люди в диковинных одеяниях.

Подруга любовницы музыканта Владимира Кузьмина, Светланы Карпухиной, рассказала, что сегодня творится в жизни исполнителя. Как она отметила, творческому человеку легко заморочить голову духовными исканиями. Так случилось и в случае с Владимиром Кузьминым.

Как считает подруга любовницы, Владимир плохо обошелся со Светланой. Он потерял рассудок из-за воздействия Екатерины Трофимовой, своей супруги, к которой не так давно вернулся.

«Света мне рассказала, что в своей квартире Катя устроила пристанище для кришнаитов. Они там у нее живут, чуть ли не 30 человек. В квартире, которая стоит миллион долларов и которую ей отдал Владимир». Подруга Светланы Карпухиной

При этом подруга любовницы сказала, что именно в квартире Кузьмина сегодня один из центров сбора кришнаитов. Любого встречного туда не пустят. Кругом висят замки. Много охраны. Подруга ей рассказала, что из квартиры выходили странные люди в диковинных одеяниях, сообщает «Комсомольская правда».