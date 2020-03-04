«Они не оказывали мне знаки внимания»: Мейхер-Грановская высказалась о братьях Меладзе

Бывшая солистка «ВИА Гры», сказала, что у нее нет потребности иметь рядом с собой статусного человека.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская в эфире YouTube-шоу «Люкс ФМ» заявила, что у нее никогда не было близких связей с братьями Меладзе – Валерием и Константином. Как сказала звезда, все отношения с этими людьми остались в прошлом. Она даже стала в какой-то момент выступать под своей фамилией Мейхер, отказавшись от псевдонима Грановская. Когда-то его исполнительнице предложил Константин Меладзе.

Ведущий шоу напомнил, что Константин Меладзе всякими способами удерживал Надежду Грановскую в коллективе. Окончательно она покинула проект только в 2006 году. Грановская призналась, что Меладзе действительно мечтал, чтобы она дальше пела, но их пути все-таки разошлись.

Сейчас Надежда Мейхер-Грановская, если встречается с бывшими солистками «ВИА Гры», то тепло общается. Но настоящими подругами, как она заметила, эти девушки для нее не стали. Не поддерживает она никакой дружбы и с братьями Меладзе. Она не нуждается в статусном человеке около себя.

«Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы». Надежда Грановская

Напомним, что сегодня братья Меладзе счастливы как раз с бывшими солистками «ВИА Гры». Валерий женат на Альбине Джанабаевой, а его брат Константин вместе с Верой Брежневой. В парах наблюдается полная идиллия в отношениях.