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«Лучшее за весь день»: Егор Крид сделал дочери Муцениеце и Прилучного сюрприз

После этого актриса поблагодарила певца в Сети.

«Лучшее за весь день»: Егор Крид сделал дочери Муцениеце и Прилучного сюрприз
Павел Прилучный с супругой. Фото: Global look press.

Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного 3 марта отметила день рождения. Малышке Мие исполнилось 4 года. Те, кто не смог посетить праздник, поздравили девочку по видеосвязи.

Один из таких позвонившись оказался для Мии особо ценным поздравителем.

«Мие позвонил и поздравил Егор Крид, это было лучшее за весь ее день! Спасибо тебе, Егор! Спасибо всем, кто поддержал нас», — с восторгом сказала Агата, записав видеообращение в сторис Instagram.

«Егор Крид позвонил! Я аж вспотела!» — добавила появившаяся рядом с мамой Мия.

Дочь Прилучного. Фото
Мия. Скриншот https://www.instagram.com/agataagata/

Был ли на дне рождения дочери Павел Прилучный осталось тайной. Расставшиеся недавно супруги не сообщили об этом поклонникам. В своем блоге актер в праздник дочери выставил архивное фото.

Напомним, недавно пара объявила о том, что они намерены официально расторгнуть свой брак. Артисты познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа», прожили вместе восемь лет.

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