«Лучшее за весь день»: Егор Крид сделал дочери Муцениеце и Прилучного сюрприз

Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного 3 марта отметила день рождения. Малышке Мие исполнилось 4 года. Те, кто не смог посетить праздник, поздравили девочку по видеосвязи.
Один из таких позвонившись оказался для Мии особо ценным поздравителем.
«Мие позвонил и поздравил Егор Крид, это было лучшее за весь ее день! Спасибо тебе, Егор! Спасибо всем, кто поддержал нас», — с восторгом сказала Агата, записав видеообращение в сторис Instagram.
«Егор Крид позвонил! Я аж вспотела!» — добавила появившаяся рядом с мамой Мия.
Был ли на дне рождения дочери Павел Прилучный осталось тайной. Расставшиеся недавно супруги не сообщили об этом поклонникам. В своем блоге актер в праздник дочери выставил архивное фото.
Напомним, недавно пара объявила о том, что они намерены официально расторгнуть свой брак. Артисты познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа», прожили вместе восемь лет.