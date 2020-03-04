«Это посторонний человек»: Ирина Понаровская не общается с приемной дочерью

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Основано на реальных событиях» заявила, что не поддерживает отношений со своей приемной дочкой Анастасией Камышевой. Напомним, что много лет назад в гримерку к звезде принесли ребенка. Это сделала одна из поклонниц. Певица оставила девочку себе. Через несколько лет у Понаровской появился сын Энтони. Девочку она отдала в детский дом.
Сейчас Анастасия Камышева уже выросла. Женщина воспитывает сына. Живет в коммунальной квартире. Занимается танцами и работает в клубе.
Несколько лет назад Камышева и Понаровская встретились в шоу «Жди меня». Певица предложила девушке перебраться к ней. Однако семейная идиллия была недолгой. Однажды Камышева надела украшения мачехи и пошла в них в магазин. Понаровская посчитала это воровством. Кроме того, девушка оказывала знаки внимания сыну исполнительницы Энтони. В итоге приемная дочь была вынуждена покинуть дом Понаровской.
«Это не приемная дочь мне, это посторонний человек, взятая мной случайно от ее беды».