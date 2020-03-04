«Устанут ждать моей смерти»: Валерия высказалась о наследстве и детях

По словам звездной исполнительницы, ее бабушка прожила до ста лет.

Певица Валерия на пресс-ланче премии «МУЗ-ТВ», которая пройдет летом нынешнего года, ответила на вопрос о своем наследстве. Как отметила исполнительница, ее дети должны в этой жизни рассчитывать только на себя. В этом залог их роста и развития.

«У меня бабушка прожила сто лет, поэтому дети знают мой потенциал, и, как говорится, устанут ждать моей смерти». Валерия

По словам Валерии, дети сами должны покупать себе недвижимость, яхты и машины. В этом ее принципиальная позиция. При этом она подчеркнула, что все ее наследники самостоятельные личности, которые способны сами себя содержать. Она им не дает ни рубля. Как добавила супруга продюсера Иосифа Пригожина, в противном случае наследники бы потеряли всякий смысл расти и развиваться.

Также она сказала, что дети никогда не просят у нее денег даже в долг. Сама она готова предоставить им необходимую сумму, но обязательно с возвратом, сообщает портал Dni.ru.