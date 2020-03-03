Алексей Молчанов объяснил, почему его пропавшая без вести мать увлекалась фридайвингом

Действующий рекордсмен мира по фридайвингу, подводному плаванию с задержкой дыхания, Алексей Молчанов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своей матери Наталье и фильме, который посвящен ей, — «Один вдох». Картина об известной спортсменке выйдет на экраны 5 марта. По словам Молчанова, его мать решила заниматься этим видом спорта уже после сорока лет.

«У мамы появилось больше свободного времени, когда мы с сестрой выросли. Мне было 17 лет, когда она начала заниматься фридайвингом. Мама переехала в Москву. Она увидела статью в журнале и буквально влюбилась в этот вид спорта. Но она всегда любила нырять. Она мастер спорта по скоростному плаванию. У нее была база, чтобы прогрессировать и заниматься». Алексей Молчанов

В картине «Один вдох» как раз рассказывается о рекордах матери Молчанова. Сын после пропажи без вести родительницы из фридайвинга не ушел. Он стал лучшим в этом виде спорта в мире. Впереди у него большие планы. «Недавно я проплыл подо льдом 181 метр. На всякий случай через каждые 25 метров были запасные лунки. Следующей зимой буду нырять на Байкале в глубину. Сейчас рекорд составляет 80 метров. Я нырял пока только на глубину около пятидесяти метров в Арктике», — сказал Алексей Молчанов.

Напомним, что Наталья Молчанова попала в сильное подводное течение, когда погрузилась на глубину 30–40 метров около острова Ивиса в 2015 году. Попытки ее найти с катера не дали результатов. Спустя два дня Наталья Молчанова была признана погибшей. Ей было 53 года. Еще спустя три дня власти Испании прекратили поиски тела женщины.