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«Это часть нашей нации»: спортивный чиновник посетовал, что Медведева выступает не за Армению

У прославленной российской фигуристки отец по национальности армянин.

«Это часть нашей нации»: спортивный чиновник посетовал, что Медведева выступает не за Армению
Медведева вполне могла бы выступать за Армению/http://globallookpress.com/

Вице-президент федерации фигурного катания Армении Ари Закарян посетовал, что в свое время не было сделано попыток, чтобы серебряный призер олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева выступала под флагом Армении.

Напомним, что у спортсменки есть армянские корни. Ее отец по национальности армянин. Звезда фигурного катания — частый гость в этой стране.

По словам Закаряна, ведущие спортсмены страны выступают под флагами других государств, потому что в стране не поддерживают финансово атлетов. Они в итоге едут и принимают гражданства других стран. В качестве примеров он привел такие имена российских фигуристов с армянскими корнями, как Аделия Петросян и Артур Даниелян, который стал вице-чемпионом Европы, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Та же самая Евгения Медведева — можно было вопросы задавать. Это часть нашей нации. Я расстроен за свою страну. Мне не обидно, что Евгения выступает за Россию, она живет для себя, строит свою жизнь».

Ари Закарян

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Ари ЗакарянАрменияАртур ДаниелянЕвгения МедведеваНовости googleфигурное катание
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