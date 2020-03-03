«Это часть нашей нации»: спортивный чиновник посетовал, что Медведева выступает не за Армению

Вице-президент федерации фигурного катания Армении Ари Закарян посетовал, что в свое время не было сделано попыток, чтобы серебряный призер олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева выступала под флагом Армении.

Напомним, что у спортсменки есть армянские корни. Ее отец по национальности армянин. Звезда фигурного катания — частый гость в этой стране.

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По словам Закаряна, ведущие спортсмены страны выступают под флагами других государств, потому что в стране не поддерживают финансово атлетов. Они в итоге едут и принимают гражданства других стран. В качестве примеров он привел такие имена российских фигуристов с армянскими корнями, как Аделия Петросян и Артур Даниелян, который стал вице-чемпионом Европы, сообщает «Спорт-Экспресс».