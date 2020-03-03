«То, что надо»: Кети Топурия высоко оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия высоко оценила шансы Little Big на победу в международном конкурсе «Евровидение» в текущем году. Напомним, о том, что экстравагантный музыкальный коллектив представит Россию на мировой арене, «Первый канал» официально заявил 2 марта. В ближайшее время рейв-группе предстоит обнародовать песню, которая будет исполнена при многомиллионной аудитории в Нидерландах.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Топурия подметила – вероятность, что Little Big победит, очень велика. Исходя из этого, общественное ликование вполне обосновано.

«Судя по тому, сколько у них просмотров, и по тому, что они звучат практически из каждого утюга, у ребят реально большие шансы! Для меня «Евровидение» — фрик-конкурс, а Little Big умеют создать шоу. Я, как музыкант, оценить их музыкальное творчество на 100 баллов не смогу, но по коммерческим показателям – это то, что надо», — высказалась она.

Артистка также подчеркнула – сама она рейв-группу не слушает, но их творчество обожает ее четырехлетняя дочь Оливия.

«У меня дочке они очень нравятся. А мне нравится Стиви Уандер», — резюмировала она.