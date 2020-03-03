«Превращаемся в родственников»: жена Шипенко рассказала о жизни с режиссером «Холопа»

По словам Софьи Карпуниной, в их отношениях по-прежнему много романтики и нежности.

Жена известного режиссера, создателя картин «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко, актриса Софья Карпунина рассказала о семейной жизни.

Как она отметила, они с мужем стараются не терять романтику в отношениях. Напомним, что у пары есть совместная дочь Клементина. По словам актрисы, их чувства с годами стали нечто большим, чем просто страсть.

«Превращаемся в родственников. В хорошем смысле. Нежность, романтика тоже остаются». Софья Карпунина

Софья Карпунина отметила, что она с годами семейной жизни перестала смотреть на некоторые вещи окрыленно-влюбленным взглядом. По ее словам, в их личной жизни сейчас присутствует некая безусловная и всепрощающая любовь друг к другу.

Любопытно, что о Климе Шипенко перед их знакомством много лет назад Софьи Карпуниной рассказывали много нелицеприятных вещей. Однако режиссер смог ее покорить. Сам он заметил, что влюбился в актрису буквально с первого взгляда. При этом долго не решался признаться в своих чувствах, сообщает Hello.