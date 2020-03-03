«Мечтаю состояться как мать»: Дарья Клюкина намекнула на беременность

Известная модель и победительница проекта «Холостяк» на ТНТ Дарья Клюкина намекнула на свое интересное положение. Не исключено, что она беременна. По словам звезды, она, прежде всего, в этой жизни гордится собой и мужем. Как известно, в прошлом году она вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.

«Горжусь тем, что я состоялась как личность, как жена, и мечтаю состояться как мать».

Дарья Клюкина

Как отметила модель, секс в ее жизни всегда должен быть впечатляющим. А такое возможно испытать только с любимым человеком.

Рассказала звезда и о своей самой ужасной привычке. По словам Дарья Клюкиной, она очень долго просыпается. Именно поэтому всегда ставит будильник на 20 минут пораньше, чтобы было время поваляться в постели. Высказалась она и том, из-за чего комплексовала в детстве. Как отметила Клюкина, ей не нравился ее высокий рост. Кроме того, она сильно заикалась, сообщает портал peopletalk.ru.

Добавим, что Дарья Клюкина победила в «Холостяке», но их роман с рэпером Егором Кридом потерпел крах. При этом они сохранили хорошие отношения. Парочка даже несколько раз появлялась вместе на светских мероприятиях уже после проекта.