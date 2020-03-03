«Посмотрите, сколько ей лет!»: директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены

Периодически в Сети появляется информация, что София Ротару завершает свою карьеру. Ее директор Сергей Лавров прокомментировал эти слухи. Собеседнику представитель звезды сказал, что действительно певица отказывается от сольных выступлений, но об уходе со сцены речи не идет:

«Посмотрите, сколько ей лет! В этом возрасте два часа на сцене – сложно. Но пока она прощаться не собирается. Если бы она объявила о прощании со сценой, можно было бы устраивать стадионный тур по стране», – объяснил Лавров.

Не так давно Teleprogramma.pro публиковала новость о том, что 73-летняя София Ротару выступила на частной вечеринке. На банкете присутствовал и король поп-музыки Филипп Кирокоров.

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