«Я получала пять рублей в день»: Долина объяснила, почему с 13 лет пела в ресторане

Лариса Долина начала трудиться с 13 лет, причем ее выбор пал совсем не на детское место для заработка – ресторан. И заставила ее пойти туда вовсе не нужда.

В программе «Вечерний Ургант» певица рассказала, что с ранних пор выступала в художественной самодеятельности. В какой-то момент группа, с которой она пела, перешла в ресторан и стала уговаривать работать с ними Долину. Но, поскольку в советское время детский труд был под запретом, да и место для ребенка не самое лучшее, Лариса долго сопротивлялась. А когда согласилась, пришлось уже просить ее отца и мать.

«Родители были в шоке, когда все музыканты приехали к нам домой, встали на колени перед моей мамой. И стали уговаривать ее отпускать меня два раза в неделю с 7 до 9 вечера в ресторан «Украина», обещая, что будут приглядывать за мной. И родители меня отпустили. Я получала пять рублей в день, тогда это были очень хорошие деньги», — рассказала Долина.

Заработанные средства певица копила, а потом ездила вместе с мамой на одесский рынок и тратила их исключительно на себя.

По словам звезды, она выглядела старше своих лет. Поэтому смотрелась в ресторане вполне адекватно, хоть и не имела в своем арсенале помады и каблуков. Единственное, чего она жутко всегда боялась, это того, что когда-нибудь заведение посетит один из ее школьных учителей.