«Импровизация — мой конек»: Бузова не испугается «троллинга» Собчак на премии «Муз-ТВ»

Директор ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ» Арман Давлетяров на пресс-завтраке рассекретил новый усовершенствованный состав ведущих церемонии в 2020 году. Так, компанию Максиму Галкину, Ксении Собчак и Александру Ревве составит звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

К слову, из-за плотного съемочного графика муж Аллы Пугачевой впервые за последние несколько лет пропустил пресс-завтрак, сославшись на занятость.

Однако среди присутствующих помимо Егора Крида была замечена нынешняя избранница театрального режиссера Константина Богомолова. Как передает корреспондент Teleprogramma.pro, Ксению Собчак в самом начале беседы спросили о том, будет ли она как-то «троллить» Бузову на премии «Муз-ТВ».

«Товарищи, послушайте! Мой троллинг, он все-таки добрый. И потом, мне кажется, Оля просто замечательно справится с отведенной ей ролью. Я не сомневаюсь, что Бузова сама затроллит тех, кого захочет!» — резюмировала бывшая невестка Эммануила Виторгана.

К слову, бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова заверила, что ей приходилось работать и в прямых эфирах, поэтому она не испытывает никакого волнения.

«Это не страшно! Если вы намекаете на присутствие Ксюши! На самом деле я думаю, что каких-то глобальных сложностей не будет. В первую очередь, важно сделать акцент на творчестве, на музыке и на любви. Бояться нечего, у меня стаж работы на ТВ 15 лет. Импровизация — мой конек», — заверила Ольга, которая нисколько не волнуется из-за возможных «острых шуток» Ксении Собчак.

Говоря с представителями прессы, Арман Давлетяров уточнил, что гостей церемонии в этом году ждет нечто уникальное и эксклюзивное. То, чего не было ни в России, ни в других странах.