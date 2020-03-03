«Ребята хорошие, крепкие»: Цой оценила шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Певица Анита Цой в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценила шансы питерской молодой команды Little Big на победу в «Евровидении». Именно этот коллектив отправится в середине мая в голландский Роттердам, где состоится финал конкурса.

«Чисто с профессиональной точки зрения могу сказать, что ребята хорошие, крепкие. По формату очень подходят конкурсу «Евровидение». Сейчас, конечно, весь мир вверх тормашками, поэтому, каковы шансы ребят на победу, сказать сложно. Но то, что они представят Россию в Европе в том формате, в котором Европа ожидает, это хорошо». Анита Цой

Яркая исполнительница добавила, что Little Big — очень хорошая, классная, продвинутая группа с хорошим чувством юмора.

«Мне кажется, что они очень неожиданный претендент на победу и оттого очень интересный», — добавила она.

Напомним, что многие российские звезды шоу-бизнеса рады, что именно молодые питерские музыканты отправятся на конкурс. Не в восторге остался только певец Юрий Лоза. Его не устроило, что у команды название на английском языке.