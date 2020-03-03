«Ой, мамочка!»: Долина зажигательно спела «Скибиди» и «Любимку» в джазовом стиле

А также другие поп-хиты на передаче «Вечерний Ургант».

Лариса Долина доказала в эфире Первого канала, что любую эстрадную песню способна превратить в зажигательный джаз. Иван Ургант на своем вечернем шоу предложил звезде исполнить несколько поп-хитов в ее фирменной манере.

В списке оказались такие известные песни, как «Любимка» (исполнитель NILETTO), «Скибиди» (группа Little Big), «Пчеловод» (Rasa) и «Витаминка» Тимы Белорусских.

«Ой, мамочка! Кто же такое пишет? Какая прелесть!» — воскликнула Долина, увидев текст песни «Пчеловод».

Тем не менее, звезда взяла себя в руки и показала настоящий класс. Из ее уст даже самый легкомысленный текст исходил как шедевр.

«Уверяю тебя, на все абсолютно песни можно наложить джаз. Даже на гимн Советского Союза», — сказала Долина. «А вот этого не надо!» — ответил Иван Ургант.

Любопытно, что ни одного из этих хитов певица никогда не слышала, как и имен музыкантов.