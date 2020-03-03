Новичок!: Линдеманну грозят несколько «уроков любви» от Елены Берковой

Как считает звезда порнофильмов, музыкант был чересчур зажат во время съемок своего скандального клипа.

Звезда порнофильмов Елена Беркова заявила о желании преподать лидеру группы Rammstein, немецкому музыканту Тиллю Линдеманну, несколько «уроков любви». Как она отметила, певец был несколько зажат во время съемок клипа на песню Till The End, в котором жестко занимается сексом с девушками без цензуры.

«Порно — моя территория. Пусть Тилль приезжает в столицу, лично расскажу, что такое грубый секс».

Елена Беркова

Как считает Елена Беркова, настоящий секс заключается вовсе не в ударах по лицу и издевательствах над девушками. Прежде всего Линдеманн должен был продемонстрировать страсть к своим партнершам. А он этого, по мнению Берковой, как раз и не сделал.

Порнозвезда считает, что в клипе Тилль Линдеманн показал «совокупление одного человека», выставив себя героем. Впрочем, она нашла объяснение зажатости звезды. Дело в том, что, как она считает, для него это был первый подобный опыт, сообщает «СтарХит».