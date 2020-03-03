Светлана Бондарчук поделилась редкими снимками с особенной дочкой

Варваре в этом году исполнится уже 21 год.

Модель Светлана Бондарчук в Instagram опубликовала несколько снимков со своей особенной дочерью. Как известно, у девочки детский церебральный паралич.

Варваре в этом году уже исполнится 21 год. Большую часть времени ребенок проводит за рубежом, на реабилитации. Отцом девочки является известный российский режиссер Федор Бондарчук.

В 2016 году Светлана и Федор Бондарчук официально объявили о расставании. Вскоре режиссер стал появляться со своей новой возлюбленной — актрисой Паулиной Андреевой. В прошлом году Бондарчук и Андреева сыграли свадьбу.

В своем посте Светлана Бондарчук порассуждала о непростой судьбе детей-инвалидов. Она попросила всех поддержать петицию о законе «распределенной опеки». Как отметила звезда, этот закон крайне необходим тем детям, которые нуждаются в помощи до конца своих дней.

Ранее Светлана Бондарчук в одной из бесед с журналистами объясняла, почему ее дочь большую часть времени проводит за рубежом. По ее словам, там девушке комфортнее. Отметим, что Федор Бондарчук, несмотря на новую семью, о дочери не забывает. Он помогает наследнице, чем может.