«Хотелось бы лучше»: Долина ответила на вопрос Урганта о дочери и внучке

Лариса Долина в преддверии своего премьерного выступления в мюзикле в Театре на Таганке посетила студию «Вечернего Урганта». Певица редко рассказывает о своей личной жизни и не появляется в социальных сетях, поэтому Иван Ургант не преминул спросить, как поживают ее дочь Ангелина и внучка Саша.

«Хотелось бы лучше. Немножко приболели правда, но ничего, так бывает», — сказала певица.

После этого ведущий в буквальном смысле отпрянул от звезды эстрады. «Не волнуйся! Я не заразная!» — заверила Долина.

В ходе беседы певицы и журналиста стало известно, что у Ларисы Александровны нет аккаунта в Instagram. А то, что появляется в Сети – не более чем фейк.

«Кто-то за меня ведет Instagram! Мы одну девушку уже прикрыли, теперь какая-то другая появилась. И кто-то в Facebook за меня ведет. Пишут, что это я», — возмутилась Долина.

Певица также прокомментировала ситуацию с коронавирусом. Заявив, что повидала в своей жизни столько, что уже не удивляется этим новостям. Долина пошутила, дескать, вместо того, чтобы летать в Европу, лучше прийти к ней на премьеру мюзикла.

Напомним, ранее мы писали о том, что для новой роли в музыкальном спектакле народная артистка согласилась изменить внешность и предстать перед зрителями в демоническом образе.

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