«Я научилась терпимости и пониманию»: Малеванная рассказала, как ее изменила роль в «Интердевочке»

Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свою работу в картине «Интердевочка». Фильм вышел на экраны в 1989 году и произвел фурор среди многих зрителей. Малеванная сыграла мать главной героини Тани.

«Я человек очень категоричный. Такая с детства. В школе я училась, к примеру, только на пятерки. Когда я познакомилась с этим материалом, то в первую очередь научилась терпимости и пониманию того, что нельзя, если человек ошибся, ставить сразу на нем крест. Нельзя считать, что это мусор в ногах. Нельзя все сжигать и уничтожать». Лариса Малеванная

Актриса вспомнила, как после просмотра фильма около кинотеатра встретила девушку, которая рыдала. Фильм затронул ее до глубины души. Как считает актриса, всегда можно встать на путь исправления. Главное – захотеть.

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У самой актрисы в жизни после развода с первым мужем начались непростые времена. Второй брак тоже, как она призналась, не принес ей счастья.