«Я научилась терпимости и пониманию»: Малеванная рассказала, как ее изменила роль в «Интердевочке»

Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свою работу в картине «Интердевочка». Фильм вышел на экраны в 1989 году и произвел фурор среди многих зрителей. Малеванная сыграла мать главной героини Тани.
«Я человек очень категоричный. Такая с детства. В школе я училась, к примеру, только на пятерки. Когда я познакомилась с этим материалом, то в первую очередь научилась терпимости и пониманию того, что нельзя, если человек ошибся, ставить сразу на нем крест. Нельзя считать, что это мусор в ногах. Нельзя все сжигать и уничтожать».
Актриса вспомнила, как после просмотра фильма около кинотеатра встретила девушку, которая рыдала. Фильм затронул ее до глубины души. Как считает актриса, всегда можно встать на путь исправления. Главное – захотеть.
У самой актрисы в жизни после развода с первым мужем начались непростые времена. Второй брак тоже, как она призналась, не принес ей счастья.
«Попытка построить семью, конечно, была. Она длилась 20 лет. Мой второй муж жив и счастлив. Иногда звонил и спрашивал, как я себя чувствую. Мне неинтересно, как складывается его жизнь. Было много плохого. Если бы сейчас с ним поговорили, то он рассказал, как ему было со мной тяжело. Я все свое желание любви тратила на партнеров по сцене, а не на супруга», — заметила она.