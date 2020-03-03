Звезда «Интердевочки» Лариса Малеванная рассказала о борьбе с раком

По словам актрисы, в 2012 году она узнала свой серьезный диагноз.

Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что в 2012 году сильно заболела. После стало известно, что у нее рак легкого.

«В 2012 году у меня начались проблемы с сердцем. Я снималась в то время в картине «Оттепель». Мне сказали, что с сердцем все хорошо, но сделали флюорографию. Оказались, что не все в порядке с легкими. У меня был рак третьей степени. Я почувствовала эту тяжесть и подумала, сколько мне отпущено — столько и проживу». Лариса Малеванная

По словам актрисы, она одно время не соглашалась на операцию, но в итоге все-таки послушалась врачей.

«С этим диагнозом на такой стадии долго не живут. А я живу уже восьмой год. Я еще доснималась в картине «Оттепель» перед операцией», — заметила она.

Еще когда она лежала в больнице, ей позвонили и предложили роль в картине «Переводчик».

«Врач был, конечно, против. Но я все-таки поехала. На съемках пришлось в одной сорочке бегать по морозу. Дело происходило в Таганроге. В итоге меня отвезли в больницу с бронхитом, но я ни о чем не жалею. Для меня работа всегда на первом месте», — сказала звезда.

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