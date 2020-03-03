СМИ: Виторган обратился в больницу с подозрением на пневмонию

Во вторник, 3 марта, Telegram-канал «112» сообщил, что известный актер Максим Виторган обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие, одышку и температуру, которую никак не удается сбить.

По данным СМИ, это оказалась не просто простуда или грипп, а пневмония. При этом отмечается, что актер отказался от госпитализации.

Однако РЕН-ТВ эту информацию опровергает. По информации телеканала, помощница артиста Альбина сообщила, что ничего подобного с Максимом не происходило.

Журналисты портала Teleprogramma.pro пытаются связаться с артистом, но пока никаких подробностей нет.

Напомним, пневмония — это воспаление легких. Болезнь следует начинать лечить как можно быстрее и как можно раньше обращаться к специалистам. Ежегодно в мире пневмонией болеют около 17 миллионов человек в год, из них около 265 тысяч людей погибают.