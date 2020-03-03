Лариса Малеванная объяснила, почему рассталась с первым мужем

Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже — режиссере Геннадии Опоркове. От него она родила сына Александра. К сожалению, брак долго не просуществовал. Супруг изменял актрисе.

«Мы познакомились с ним в театральном институте. Он подавал в те годы большие надежды. Он в итоге и стал хорошим режиссером. У нас есть сын Александр. Мамой я стала уже на втором курсе института. Если бы я встретила мужчину умного, талантливого, который при этом не пьет, не гуляет, который не трус и у которого масса других достоинств, я бы сейчас тут не сидела. Я бы родила ему пять детей. У меня было бы десять правнуков». Лариса Малеванная

Как сказала актриса, ей и самой приписывали любовников.

«Один из любовников, как все говорили, из мира музыки. Но мне сейчас 81 год. Я с ним даже не знакома. Откуда пошли разговоры — непонятно. На съемках фильма «Позднее свидание» вообще говорили, что я зарезала своего любовника и должна сидеть в тюрьме», — отметила Малеванная.

С мужем они расстались, когда она уже работала в Театре им. Ленсовета.