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«Под колесами троллейбуса»: Лариса Малеванная рассказала о смерти отца

По словам актрисы, ее папа пил на протяжении многих лет.

«Под колесами троллейбуса»: Лариса Малеванная рассказала о смерти отца
Малеванная рассказала о смерти родителей/http://globallookpress.com/

Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своих родителях. По ее словам, у них была очень тяжелая судьба.

Лариса Малеванная. Фото
Малеванная рассказала о смерти отца и матери. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я училась в театральном институте, когда умерла моя мать. Ей было всего 43 года. Я хотела забрать свою младшую сестру на воспитание, но отец мне ее не отдавал. Сказал, что сам вырастит».

Лариса Малеванная

Как отметила актриса, которая получила широкую известность благодаря роли в «Интердевочке», где она сыграла мать главной героини, ее отец всю жизнь пил.

«Он причинил своей семье огромное горе. Но я его за это не виню теперь. Я все простила ему. Его отец пил всю жизнь и он, к сожалению, пошел по его стопам. Он сам начал выпивать, когда был еще подростком. Мама никогда не хотела при этом с ним развестись. В деревне, где она жила, так не было принято. Ее бы просто не поняли. Тем более отец хоть и редко, но был трезвым», — заметила актриса.

Как добавила Лариса Малеванная, отец в итоге дожил до 68 лет.

«Он умер под колесами троллейбуса. При этом он был не совсем трезвый. Это случилось в Краснодаре», — сказала она.

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