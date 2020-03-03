«Под колесами троллейбуса»: Лариса Малеванная рассказала о смерти отца

Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своих родителях. По ее словам, у них была очень тяжелая судьба.

«Я училась в театральном институте, когда умерла моя мать. Ей было всего 43 года. Я хотела забрать свою младшую сестру на воспитание, но отец мне ее не отдавал. Сказал, что сам вырастит». Лариса Малеванная

Как отметила актриса, которая получила широкую известность благодаря роли в «Интердевочке», где она сыграла мать главной героини, ее отец всю жизнь пил.

«Он причинил своей семье огромное горе. Но я его за это не виню теперь. Я все простила ему. Его отец пил всю жизнь и он, к сожалению, пошел по его стопам. Он сам начал выпивать, когда был еще подростком. Мама никогда не хотела при этом с ним развестись. В деревне, где она жила, так не было принято. Ее бы просто не поняли. Тем более отец хоть и редко, но был трезвым», — заметила актриса.

Как добавила Лариса Малеванная, отец в итоге дожил до 68 лет.