В Ираке мужчина умер в прямом эфире местного телевидения

Погибший жаловался в том числе на проблемы в системе здравоохранения.

Жуткое происшествие произошло прямо в прямом эфире телевидения Ирака. Как сообщает издание The Independent, местный житель подошел к журналисту и начал рассказывать о местных проблемах, таких, как отсутствие рабочих мест и прочих бедах. Внезапно посреди разговора он начал запинаться и тяжело дышать, после чего схватился за руку медика, и камеры отключились. Как выяснилось позже, мужчина умер.

Все происходило в Багдаде, и съемка велась не где-то на улице, а в больнице под названием Al Yarmouk. Мужчина пытался донести до представителя прессы, что молчать больше нет сил и люди страдают от проживания в таких условиях. Погибший также сообщал о проблемах с записью к врачам.

После того как мужчина упал, к нему сразу же подбежали сотрудники больницы и попытались реанимировать, но было уже поздно. Как сообщают журналисты, у погибшего произошел сердечный приступ и несмотря на реакцию врачей, спасти человека не удалось.

По словам родственников погибшего, мужчина заболел вскоре после того, как лишился своего магазина. При этом сотрудники клиники уверенно заявляют, что погибший не обращался к ним по поводу своего здоровья.