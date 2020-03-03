Принц Гарри и Меган Маркл воссоединятся с королевской семьей, но без малыша Арчи

До конца месяца принц Гарри и Меган Маркл продолжают сохранять статус старших членов королевской семьи, а это значит, что они должны выполнить ряд определенных обязательств.

В частности, супруги посетят День содружества 9 марта, и для этого Меган впервые после отречения прибудет на территорию королевства. Причем одна.

Как сообщает The Mirror, Маркл оставит своего 10-месячного сына в Торонто с нянями. Известно, что от такой новости королева пришла в настоящую ярость – она давно не видела своего правнука.

Обеспечивать безопасность малыша будет усиленная охрана, которая обойдется в 63 тысячи долларов. Причем оплатить их должна королевская казна, ведь Гарри и Меган официально еще числятся монаршими особами.

Сам Гарри прибыл на родину несколькими днями раньше супруги и успел пообщаться с подданными, а также записать вместе с Бон Джови песню.