«Обижаться не на что»: Роза Сябитова отреагировала на слухи о собственной смерти

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не держит зла на актрису Алику Смехову.

Ранее на съемках программы «Звезды сошлись» на канале НТВ случился забавный эпизод. Говоря об отношениях между мужчинами и женщинами, юрист Екатерина Гордон обронила такую фразу: «Если мужчина спустя год или два совместной жизни говорит: «Ой, ну зачем нам этот штамп в паспорте», то надо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами».

На это Смехова, которая присутствовала в студии, задала Гордон вопрос: «А что, она умерла?» Некоторые звезды в зале не смогли сдержать смеха.