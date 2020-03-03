«Обижаться не на что»: Роза Сябитова отреагировала на слухи о собственной смерти

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не держит зла на актрису Алику Смехову.
Ранее на съемках программы «Звезды сошлись» на канале НТВ случился забавный эпизод. Говоря об отношениях между мужчинами и женщинами, юрист Екатерина Гордон обронила такую фразу: «Если мужчина спустя год или два совместной жизни говорит: «Ой, ну зачем нам этот штамп в паспорте», то надо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами».
На это Смехова, которая присутствовала в студии, задала Гордон вопрос: «А что, она умерла?» Некоторые звезды в зале не смогли сдержать смеха.
«Я не обижаюсь на Алику Смехову. Обижаться, как я считаю, не на что. Алика у меня в ленте в Instagram. Я в курсе, что происходит у нее, а она в курсе, что творится у меня. Скорее всего, для нее было потрясением, что она не узнала что-то обо мне. Мы, конечно, не подруги и не близкие знакомые, но мы коллеги. Мы в теме друг о друге. Очень уважительно друг к другу относимся. У нас не было никогда какого-то недопонимания. Это был разговор не обо мне. Алика, видимо, просто спросила, чтобы уточнить».