Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в «Евровидении»

В то же время он подметил, что группа может «расшевелить европейскую тусовку».

Певец Филипп Киркоров заявил, что выбор Первым каналом для участия в музыкальном европейском конкурсе «Евровидение» молодой команды из Санкт-Петербурга Little Big его очень удивил. В то же время он считает, что выбор данного коллектива перспективен.

«Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник». Филипп Киркоров

Как отметил поп-король отечественной эстрады, данная группа давно готовилась для участия в «Евровидении». Он также отдал должное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, который сделал такой выбор, сообщает ТАСС.

Отметим, что в последнее время ходили разговоры, что на конкурс от России поедет музыкант Александр Панайотов. Впрочем, сам он назвал слухи о своем участии журналисткой уткой и попросил дождаться официальной информации от руководства Первого канала.

Добавим, что осудил выбор питерской команды для участия в «Евровидении» музыкант Юрий Лоза. Как он считает, группа с английским названием недостойна представлять нашу страну на конкурсе.

В то же время целая группа артистов, в числе которых Юлия Савичева, Яна Рудковская, Виктор Дробыш, заявили, что данный коллектив способен покорить европейского зрителя.

К примеру, Дробыш сказал, что группа из города на Неве поет незатейливые песни. Именно такие в последние несколько лет приходятся по душе европейской публике. Рудковская отметила, что почти не сомневается в победе группы на конкурсе. Она считает, что в следующем году «Евровидение» может пройти в России.