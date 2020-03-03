«У России будет шанс!»: Дробыш оценил перспективы Little Big на «Евровидении»

Композитор Виктор Дробыш поддержал идею отправить на «Евровидение» в этом году в Нидерланды молодую группу из Санкт-Петербурга Little Big. Как считает музыкальный продюсер, выбор Первым каналом сделан очень правильный. Ребята могут покорить европейского зрителя.

«Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой песней, которая будет «заедать». В этом и есть ключ к победе». Виктор Дробыш

Как отметил продюсер, европейская публика как раз очень положительно и, как он выразился, с огоньком реагирует на простые песни. Они подкупают зрителей в Старом Свете, сообщает russian.rt.com.

Отметим, что ранее положительно об участии музыкальной команды Little Big на «Евровидении» высказались певица Юлия Савичева и продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан в 2008 году побеждал на конкурсе. Это пока единственный успех для России. А вот музыкант Юрий Лоза заявил, что выбор молодой питерской команды для участия в европейском конкурсе вовсе не очевиден и его расстроил. Ему не нравится, что у группы английское название.