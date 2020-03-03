«Я такую музыку не слушаю»: Савичева высказалась об участии Little Big на «Евровидении»

Как отметила исполнительница, ее ребята подкупили своей харизмой и юмором.

Певица Юлия Савичева поддержала в своем твиттере решение отправить на музыкальный конкурс «Евровидение» от России питерскую команду Little Big. Она уверена, что молодые ребята взорвут зал и устроят прекрасное шоу на конкурсе в мае.

Только что узнала, что на Евровидение едет группа Little Big! Мне кажется, от них стоит ожидать классного шоу на конкурсе. Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором! Они встряхнут Евровидение по полной! https://t.co/1SyeaCOjMj — Юлия Савичева (@JuliaSavicheva) March 2, 2020

«Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором! Они встряхнут «Евровидение» по полной!» Юлия Савичева

Отметим, что многие музыкальные эксперты поддержали идею отправить на «Евровидение» именно команду Little Big. Многих подкупает, что команда молодая и может, как, к примеру, выразилась продюсер Яна Рудковская, поднять на уши весь зал.

А вот певец Юрий Лоза высказался резко против участия этого музыкального коллектива в «Евровидении». Как сказал музыкант, ему не нравится, что у группы английское название. Кроме того, петь, как он выразился, они будут шведскую песню. Певец добавил, что выбор именно этой группы совсем не очевиден.