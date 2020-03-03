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«Я такую музыку не слушаю»: Савичева высказалась об участии Little Big на «Евровидении»

Как отметила исполнительница, ее ребята подкупили своей харизмой и юмором.

«Я такую музыку не слушаю»: Савичева высказалась об участии Little Big на «Евровидении»
Савичева поддержала идею отправить на "Евровидение" команду из Питера/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Савичева поддержала в своем твиттере решение отправить на музыкальный конкурс «Евровидение» от России питерскую команду Little Big. Она уверена, что молодые ребята взорвут зал и устроят прекрасное шоу на конкурсе в мае.

«Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором! Они встряхнут «Евровидение» по полной!»

Юлия Савичева

Отметим, что многие музыкальные эксперты поддержали идею отправить на «Евровидение» именно команду Little Big. Многих подкупает, что команда молодая и может, как, к примеру, выразилась продюсер Яна Рудковская, поднять на уши весь зал.

А вот певец Юрий Лоза высказался резко против участия этого музыкального коллектива в «Евровидении». Как сказал музыкант, ему не нравится, что у группы английское название. Кроме того, петь, как он выразился, они будут шведскую песню. Певец добавил, что выбор именно этой группы совсем не очевиден.

Тэги

Группа Little BigКонкурс "Евровидение"Юлия СавичеваЮрий ЛозаЯна Рудковская
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