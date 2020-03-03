«Они работают на чужую культуру»: Лоза высказался против участия Little Big в «Евровидении»

Как отметил музыкант, он не понимает, как россияне могут болеть за англичан.

Певец Юрий Лоза не поддержал выбор Первого канала отправить на «Евровидение» в этом году питерскую команду Little Big. Прежде всего музыкант недоволен тем, что группа носит иностранное название. Как подметил Лоза, группа с таким названием не может считаться русской. При этом он добавил, что они будут петь шведскую песню,что их тоже не очень-то красит.

«Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу». Юрий Лоза

Как отметил Лоза, он не собирается болеть за эту музыкальную команду на предстоящем в Голландии конкурсе. По его словам, он не понимает, как можно болеть за англичан. Также он считает, что музыканты группы выбрали глупое название для своего коллектива, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Многие эксперты из мира музыки считают, что у питерской команды прекрасные шансы на победу. Музыкальные критики поддержали по большей части выбор Первого канала, назвав его прогрессивным.

Добавим, что Юрий Лоза очень часто выступает с критикой тех или иных музыкантов.

Кстати, на «Евровидение» многие прочили от России музыканта Александра Панайотова. Несколько дней назад даже прошла новость, что он поедет на музыкальный конкурс. Позже он сказал, что это все происки желтой прессы и на «Евровидение» его еще никто не отправил. Напомним, что год назад Панайотов также рассчитывал поехать на конкурс, но в итоге выбор пал на Сергея Лазарева. На «Евровидении» он занял только третье место. После этого музыкант заявил, что больше на подобные конкурсы в качестве участника не поедет.