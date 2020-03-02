«Удар под дых»: Канделаки высказалась об участии Little Big на «Евровидении»

Фронтмен группы Илья Прусикин вместе со своим коллективом выступит на международном конкурсе от России.

Тина Канделаки не оставила без внимания информацию о том, что нашу страну на «Евровидении-2020» представит Little Big. Примечательно, что это событие телеведущая сравнила с «ударом под дых».

Знаменитость напомнила, что мало кому удавалось заставить всю Европу, как загипнотизированную, повторять десяток движений «скибиди». Кроме того, Тина уточнила, что «Евровидение» все-таки фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали.

«Little Big на «Евровидении» — это, конечно, удар под дых! Тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв», — отметила Канделаки в своем Telegram-канале.

Телеведущая не сомневается, что фронтмен группы Илья Прусикин вместе со своим коллективом достойно выступит на международном конкурсе. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее сообщалось, что одним из вероятных кандидатов на участие в «Евровидении» от нашей страны стал Александр Панайотов.

К слову, музыкант хотел попасть на певческий конкурс еще в далеком 2005 году. Однако тогда экс-участник шоу «Голос» не смог пройти этап национального отбора. Последующие попытки артист предпринимал в 2008-м и 2017-м.

Напомним, что международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах.