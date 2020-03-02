«Возьму тайм-аут»: 31-летний Петров заявил о желании сделать перерыв в съемках

Актер напомнил, что последние десять лет он снимался без перерыва.

В январе партнер Аглаи Тарасовой по фильму Жоры Крыжовникова «Лед-2» отпраздновал свое 31-летие. В недавнем интервью Александр Петров признался, что пока не ощутил на себе влияния кризиса среднего возраста. Он предположил, что, может быть, поймет что-то чуть позднее.

Не без иронии бывший возлюбленный Ирины Старшенбаум подметил, что пока ему не до кризисов. На все эти эмоциональные переживания и рефлексии у него просто нет времени. Александр чувствует потребность в саморазвитии. И не только.

Так, Петров серьезно подумывает над тем, чтобы взять тайм-аут в съемках. Актер подметил, что в его жизни наступил тот момент, когда хочется все переосмыслить и оценить. Саша уточнил, что с возрастом стал мудрее. Артист напомнил, что последние десять лет он снимался без перерыва.

«Возьму тайм-аут в съемках и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта, только отработать промокампании «Льда-2» и «Стрельцова», — приводит Hello! слова Александра Петрова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, со своей нынешней подругой Стасей Милославской актер познакомился на съемках фильма «Стрельцов». Именно тогда между молодыми людьми возникла ответная симпатия, которая переросла в более глубокое чувство.