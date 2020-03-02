«И ссорятся, и ревнуют»: Глюк’oZa высказалась о конкуренции между дочерьми

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова вместе со свои мужем воспитывает двух дочерей. В недавнем эксклюзивном интервью поп-исполнительница уточнила, что ее девочки время от времени находят лишний повод для того, чтобы поссориться.

Также артистка высказалась о существующей между Лидией и Верой конкуренции. Так, по словам звездной мамы, она отдает себе отчем в том, что ее девчонки часто ревнуют друг к другу. Примечательно, что именно старшая наследника певицы нуждается в большем внимании.

«И ссорятся, и ревнуют. Не без этого. Лида даже больше ревнует. Но что поделать, у нее участь быть старшей сестрой», — приводит «ОК!» слова Глюк’oZы.

Несмотря на возможные конфликты и недопонимания, Вера считает Лидию неоспоримым авторитетом. Малышка, как утверждает знаменитость, просто обожает старшую сестренку. В свои восемь лет девочка многое перенимает у Лиды, сохраняя при этом собственную индивидуальность. Наследниц Глюк’oZa называет отдельной мини-вселенной.

Как и любая заботливая мама, Чистякова-Ионова старается оставаться в курсе всего, что происходит с ее детьми. И обязательно находится рядом в самые важные и сложные моменты. Так, артистка заверила, что для нее важно позиционировать себя не только, как родитель. Певица гордится тем, что ей удалось стать другом для Лиды и Веры.

По словам Натальи, ее младшая дочь более спокойная и рассудительная, всегда знает, чего хочет, а старшая — более хаотичная, с экспрессивной энергетикой, полна невероятных талантов. Пока девочки выбирают творческий путь развития, и сейчас сложно сказать, кем они могут стать в будущем. Глюк’oZa считает, что у нее интересная и своеобразная семья, у каждого свои фишки, свои взгляды, свой индивидуальный характер.