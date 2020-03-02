54-летняя американка увеличила себе грудь из мести бывшему возлюбленному

54-летняя жительница Лас-Вегаса Джо Анн Мунц увеличила грудь и похудела, чтобы насолить бывшему возлюбленному. Журналистам женщина рассказала, что полтора года встречалась с мужчиной, а затем совершенно случайно узнала, что у него есть другая и он с ней помолвлен.

Предательство настолько глубоко затронуло ее душу, что Джо впала в депрессию, закрылась от внешнего мира дома и наотрез отказалась выходить. Отказывалась американка и от еды, что стало следствием потери в весе — масса уменьшилась на 13 килограммов.

Daily Mail отмечает, чтобы прийти в себя, Мунц решила подойти к вопросу изменения внешности кардинально. Женщина увеличила себе грудь, насколько это было возможно, а также вколола ботокс и прибегла к процедуре подтяжки лица.

Останавливаться на этом она не намерена и продолжит использовать филлеры. Чтобы фигура приобрела выразительные очертания, жительница Лас-Вегаса записалась в спортзал и стала заниматься там практически каждый день.

Позже Джо начала сниматься в различных, достаточно откровенных фотосессиях. Журналистам она поведала, что сначала делала это из мести, а затем стала получать удовольствие от увиденного.

Кроме того, в социальных сетях ей стали поступать восторженные отзывы от женщин, которые также захотели иметь подтянутое тело. Сейчас Мунц называют Куклой Барби, но женщина считает это комплиментом. Людей она уверяет, что не существует возраста, в котором поздно браться за работу над собой.

Порталу Teleprogramma.pro хирург с 11-летним стажем Александр Вдовин рассказал, что подобные истории во врачебной практике не редкость. Только у него было три пациентки, которые с помощью «тюнинга» решали личные проблемы.

«Конечно, любой специалист вам скажет, что любые вмешательства во внешность проводятся по показаниям. В данном случае после сильного похудения (на 15 килограммов) ряд вмешательств действительно может быть показан, начиная с коррекции формы живота, груди, особенно, когда речь идет не о молодой пациентке (не забываем, что героине 54 года, а в этом возрасте после похудения можно годами ждать и не дождаться того, чтобы кожа подтянулась самостоятельно). Да и подтяжка лица в этом возрасте вполне оправдана! Плюсы вмешательств, думаю, очевидны при рассмотрении фотографий: женщина не только отлично выглядит и может теперь похвастаться хорошей фигурой, но и очевидно счастлива и довольна собой, а это главное. К тому же ей ни при каких условиях сейчас не дашь 54», — экспертно заявил он.

Специалист также отметил: очень часто к нему приходят девушки и женщины, которым и вовсе ничего менять в себе не нужно. В таком случае он как эксперт старается отговорить клиентку от необдуманной операции. Нередко это работает — прислушиваясь к словам врача, пациентки уходят, а затем смотрят на себя другим взглядом. Вдовин подчеркнул — любой опытный хирург, прежде чем согласиться на проведение манипуляции, должен убедиться, что клиент психически здоров. Отклонения в поведении — самое главное противопоказание. В остальных же случаях аспекты рассматриваются индивидуально и требуют комплексного подхода.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Игоревич Вдовин — обладатель премии «Лучший хирург» 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, лучший пластический хирург по блефаропластике премии «Люди года — 2019», обладатель номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Грация» 2019 год, лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица премии The Moscow Life and Business Awards. За плечами Александра Вдовина более 11 лет работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Закончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура — «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге. Работает в Центре французской косметологии Elysee.

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