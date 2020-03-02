«Теперь я легче переношу проблемы»: Татьяна Устинова рассказала, чему научилась у мужа

Известная писательница и телеведущая уже тридцать лет счастлива в браке с инженером-физиком.

Писательница и телеведущая Татьяна Устинова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей семье. Уже тридцать лет она счастлива в браке с инженером-физиком Евгением Устиновым. У них два сына.

«Я научилась у мужа терпению. Стала за последние годы более жизнерадостной. А вот с мужем все наоборот. Он все время был счастлив, а теперь стал какой-то мрачный. Порой сидит и бухтит. Недоволен, что паркинги платные. Погода ему порой не нравится. Это на него, если честно, так непохоже». Татьяна Устинова

Как сказала писательница, она научилась благодаря супругу легче переносить проблемы.

«Ну сломался каблук, отвалилось колесо, упал карниз — с годами это стало в порядке вещей, и все воспринимается более спокойно», — заметила она.

Также писательница высказалась об институте брака. По ее словам, мужчина и женщина должны обязательно расписаться и состоять в официальных отношениях.

«Это все иллюзия обмана и сны про вечность, что люди будут пребывать в свободных отношениях и при этом станут счастливыми», — заметила Татьяна Устинова.

Что касается сыновей Михаила и Тимофея, то старший пишет тексты для выступлений на судостроительную тематику. Младший учится в МГУ на востоковедении. Изучает один из редких африканских языков.