«Сломанная кукла»: Мадонна вынуждена отложить концерты из-за травмы

Знаменитая американская исполнительница Мадонна, находясь в Париже в рамках своего мирового турне, вынуждена прервать выступления. Виной всему несчастный случай на сцене: во время выступления в Le Grand Rex она упала со стула, сильно ударившись копчиком. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в «Инстаграме».

Как пишет DailyMail, Мадонна не смогла встать, ее поднимали танцовщики. Ушиб был такой силы, что певица не смогла сдержать слез. Но все-таки продолжила двухчасовой концерт.

«Я продолжила шоу вчера вечером, потому что ненавижу разочаровывать. Но сейчас я вижу, что эта сломанная кукла, склеенная скотчем, должна оставаться в постели и отдыхать в течение нескольких дней, чтобы потом она смогла закончить тур с улыбкой на лице», — написала в своем микроблоге певица.

Это не первая отмена концертов звезды в рамках нынешнего тура. Уже сообщалось, что в начале года Мадонна отменила десять концертов из-за невыносимых болей в бедре и колене.