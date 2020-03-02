«Безумно жаль девочку»: Бледанс вступилась за потерявшую мужа Диденко

Трагедия произошла на вечеринке по случаю дня рождения блогера-фармацевта. Из присутствующих на празднике в результате инцидента с сухим льдом погибли три человека.

Ведущая программы «Человек-невидимка» не смогла пропустить съемки нового выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой побеседовал с потерявшей мужа Екатериной Диденко. Позже на личной страничке в Instagram бывшая избранница продюсера Александра Семина опубликовала свежий пост, вступившись за девушку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, трагедия произошла на вечеринке по случаю празднования дня рождения Диденко. Из присутствующих на празднике в банном комплексе погибли три человека из-за инцидента с сухим льдом, которым молодые люди наполнили бассейн. Среди скончавшихся оказался и муж именинницы.

После произошедшего блогер-фармацевт столкнулась с критикой в Интернете. Так, хейтеров возмутил тот факт, что оставшаяся без супруга Екатерина в stories записывала видеоролики для своих подписчиков. При этом Диденко не переставала плакать. Девушка заявила, что она не могла поверить в случившееся, попросив всех небезразличных скинуть ей контакты психологов, которые оказали бы ей необходимую помощь.

Сама Бледанс? комментируя все случившееся? уточнила, что произошедшая в одной из московских бань трагедия вызвала неоднозначную реакцию. Все подробности Эвелина узнала в студии ток-шоу Андрея Малахова. И как говорит знаменитость, дискуссия была жаркой. На съемочной площадке светская львица присутствовала вместе с Марией Погребняк, которая, к слову, не поддержала позицию Эвелины.

«Мне стало безумно жаль девочку, потерявшую мужа, и деток оставшихся без отца», — заверила Бледанс.

По словам телеведущей, хейтеры обвиняли Екатерину во многих вещах, в том числе за то, что она снимала stories из реанимации, говорила с подписчиками о своих переживаниях, плакала на камеру, делясь самым сокровенным.

Эвелина считает, что Диденко просто привыкла жить с телефоном, и скорее всего, своих подписчиков она воспринимает, как семью. И иначе, как думает Бледанс, эта девушка жить явно не умеет.