«Ты прошла красивый путь»: 73-летняя Тарасова поддержала Аделину Сотникову

Заслуженный тренер СССР выступила в поддержку Аделины Сотниковой. 73-летняя Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки Игр-2014 в Сочи, объявившей о завершении спортивной карьеры.

В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» фигуристка призналась, что как бы грустно и тяжело ей ни было, она должна сообщить о своем уходе из профессионального спорта. При этом девушка уточнила, что и в дальнейшем собирается радовать своих поклонников и фанатов, но уже не в рамках соревновательного процесса. Кроме того, 23-летняя Сотникова поблагодарила верных почитателей за поддержку и любовь.

«Фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — добавила Сотникова.

В комментариях на личной страничке микроблога Татьяна Анатольевна подметила, что Аделина прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Заслуженный тренер СССР уточнила, что она хотела бы пожелать фигуристке, чтобы ее дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой и счастливой.

«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась… Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова!» — отметила Тарасова.

Напомним, что Аделина Сотникова стала первой фигуристкой, завоевавшей для нашей страны золотую медаль в женском одиночном катании. К слову, обладательницей награды высшей пробы на Олимпиаде в Южной Корее стала также Алина Загитова. Бывшая подопечная Этери Тутберидзе — Евгения Медведева — на тех же соревнованиях в Пхенчхане принесла в копилку российской сборной серебро.