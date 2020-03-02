«У меня была паника»: блогер Екатерина Диденко отреагировала на обвинения в хайпе

Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен одной из главных тем минувших дней. Участниками ток-шоу стали близкие и друзья Екатерины Диденко, которая недавно устроила смертельную вечеринку. Муж девушки фармацевта Валентин в качестве сюрприза высыпал в бассейн сухой лед в большом количестве. Гости стали в него прыгать. В итоге три человека погибли, включая самого Валентина.

Участники вечеринки заявили, что воспринимали все как игру. При этом во время покупки муж Диденко был предупрежден об опасности сухого льда.

Сама Екатерина Диденко не пришла в студию, но поговорила с редакторами по телефону. «Я как блогер постоянно испытываю этот хейт. То, что все знают, что я виновата, но они же не знаю всех материалов дела», — отметила девушка. Она подтвердила, что не знала ничего о сюрпризе мужа.

«Если бы я знала, я бы запретила это делать. Я думала, что вот он сейчас засыпет лед, все посмотрят, поохают, поахают, на сторис сфотографируются и на этом все закончится. Когда Слава вынырнул из бассейна, мы думали, что он прикалывается. Увидели, что у него лицо синего цвета, глаза выпученные и поняли, что не прикалывается, и начали вызывать МЧС. У меня была паника тридцатисекундная, я не могла сказать адрес, куда нужно выезжать. В этот момент начали вытаскивать ребят. Я просила, где Валя. И Валя уже был в воде», — рассказала блогер.

Гости в студии отметили, что все равно не понимают, как такое могла допустить девушка, имеющая красный диплом о медицинском образовании. К слову, появились слухи, что диплом поддельный, но друзья блогера их опровергли. Они утверждают, что девушка действительно окончила высшее учебное учреждение в Пятигорске. Ситуацию прокомментировал Геннадий Горюшкин, кандидат биологических наук, сотрудник института биофизики РАН.