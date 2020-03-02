Дмитрий Дибров признался, что знает имя убийцы Влада Листьева

Но назвать преступника телеведущий не спешит.

Накануне вся страна почтила память убитого 25 лет назад журналиста, телеведущего, гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Премьеру документального фильма-расследования «Листьев. Новый взгляд» обсудил вместе с интернет-телеканалом Царьград. В частности, на вопрос о том, почему виновный в убийстве знаменитого журналиста до сих пор не установлен, Дибров ответил:

«Убийцу нашли. Хотите услышать имя? Вряд ли широкая публика готова к этому».

И добавил, что не он вправе озвучивать фамилию.

При этом телеведущий подчеркнул, что причина гибели Листьева никак не связана с темой рекламы, как многие были убеждены до сих пор.

Напомним, телекумира россиян Влада Листьева застрелили двумя выстрелами в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Дело закрыли за отсутствием подозреваемых. Сейчас некоторые журналисты требуют возобновить расследование и установить убийцу.