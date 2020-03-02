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Дмитрий Дибров признался, что знает имя убийцы Влада Листьева

Но назвать преступника телеведущий не спешит.

Дмитрий Дибров признался, что знает имя убийцы Влада Листьева
Телеведущий Дмитрий Дибров. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Накануне вся страна почтила память убитого 25 лет назад журналиста, телеведущего, гендиректора ОРТ Владислава Листьева.  Премьеру документального фильма-расследования «Листьев. Новый взгляд» обсудил вместе с интернет-телеканалом Царьград. В частности, на вопрос о том, почему виновный в убийстве знаменитого журналиста до сих пор не установлен, Дибров ответил:

«Убийцу нашли. Хотите услышать имя? Вряд ли широкая публика готова к этому».

И добавил, что не он вправе озвучивать фамилию.

При этом телеведущий подчеркнул, что причина гибели Листьева никак не связана с темой рекламы, как многие были убеждены до сих пор.

Напомним, телекумира россиян Влада Листьева застрелили двумя выстрелами в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Дело закрыли за отсутствием подозреваемых. Сейчас некоторые журналисты требуют возобновить расследование и установить убийцу.

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