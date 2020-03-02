«Время давно упущено»: адвокат Бенхин спрогнозировал проигрыш в суде дочери Малинина

Юрист считает, что Кира вместе с матерью Ольгой Зарубиной в очередной раз захотели напомнить о себе.

Адвокат Александр Бенхин предсказал дочери Александра Малинина поражение в суде. Напомним, на днях 34-летняя Кира Евдокимова вновь стала гостьей передачи «Пусть говорят» вместе со своей матерью – певицей Ольгой Зарубиной. В студии девушка заявила, что намерена подать на предполагаемого отца в суд – тот, по ее уверениям, неоднократно негативно высказывался в адрес Зарубиной и, к тому же, сломал ей, как дочери, жизнь. В качестве компенсации Кира хочет получить 3 миллиона рублей – в эту сумму входят невыплаченные алименты, а также возмещение морального вреда.

Журналисты попросили высказаться по ситуации опытного адвоката и частого эксперта передачи Александра Бенхина. Журналу «СтарХит» мужчина разъяснил, что у Евдокимовой нет ни единого шанса выиграть суд, поскольку максимальный возраст, в котором еще допустимо требовать алиментов, – 21 год. Что касается иска, то спикер уверен – Зарубина и Евдокимова не будут подавать документы, их главной задачей было напомнить о себе.

«Здесь время давно упущено. Шансов у Киры ноль. То, что говорит Зарубина — полнейший бред. Ей просто делать нечего, поэтому остается только трясти Малинина, зарабатывая на этом деньги», — подметил он.

Бенхин также рассказал, что Зарубина вместе с дочерью просили его представлять их интересы в суде, однако он от сотрудничества отказался. Выиграть это дело практически невозможно, уверен он, ведь Ольга в свое время не могла определиться с отцовством.