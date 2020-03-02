«Он их просто украл»: экс-жена рэпера Сереги заявила, что он отобрал у нее детей

Полина Ололо, бывшая жена музыканта, исполнителя хита «Черный бумер» рэпера Сереги, сообщила СтарХиту, что экс-супруг забрал у нее детей. Споры о том, кто из них должен воспитывать сыновей, разгорелись прошлым летом.

После того, как 10-летний Марк и 9-летний Платон погостили у отца в Харькове, певец решил, что мальчики должны проживать с ним. Мать наотрез отказалась принимать условия экс-супруга, но Серега силой забрал детей:

«Дети не вернулись с тренировки домой. Он их просто украл с улицы и увез! Мы долго ругались. Он давил на меня, говорил, что заберет детей на год для укрепления физического и морального духа. Уверял, что все будет хорошо, что Харьков недалеко и мы сможем приезжать в гости друг к другу», — вспоминает Полина.

Первое время мать часто виделась с сыновьями, они были на связи по телефону. Но потом телефоны перестали отвечать и дети с отцом пропали. Обеспокоенная Полина обратилась к адвокату, который выяснил: рэпер покинул территорию страны в неизвестном направлении. Сейчас обеспокоенная мать планирует обращаться в правоохранительные органы и суд.