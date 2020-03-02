Аделина Сотникова в 12 лет пообещала Владимиру Путину выиграть Олимпиаду в Сочи

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что в 2008 году, когда ей было 12 лет, она пообещала президенту России Владимиру Путину выиграть Олимпиаду в Сочи. Слово в итоге она сдержала.

«Я помню, как в «Крылатском» собирали чемпионов спартакиады. Тогда я была скромной, но все же наглой. Министром спорта в то время был Виталий Мутко. Попросила, когда нас всех собрали, сфотографироваться с президентом. Он еще сказал: «Ух какая». Причем первый снимок получился не очень хорошо, и я попросила перефотографироваться». Аделина Сотникова

Как отметила Аделина Сотникова, президент России спросил ее, кто она такая. «Я представилась. Владимир Владимирович сказал: «Значит, наша надежда на Сочи». Я ответила: «Ну да, я будущая чемпионка», — вспомнила тот разговор фигуристка.

По ее словам, она не думала, что ее обещание кто-то запомнит. «После победы в Сочи мы встретились с Виталием Мутко. Первое что он мне сказал: «Ну вот, обещание сдержала», — заметила Аделина Сотникова.