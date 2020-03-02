«Я относился к ее сыну лучше, чем к своему»: Мартиросян ответил на претензии Васильевой

Актер Георгий Мартиросян в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что всегда прекрасно относился к сыну своей второй жены, актрисы Татьяны Васильевой, Филиппу. Ранее в программе «Судьба человека» она сказала, что Мартиросян недолюбливал ребенка. Она не позволила обижать Филиппа. Это стало одной из причин расставания. Отметим, что у Мартиросяна от первого брака есть сын Дмитрий.

«Я относился к ее сыну лучше, чем к своему. И я видел отношения и с женской стороны, и мужской. Мой первый брак был очень давно, еще в 1968 году. Я сына забрал к себе. Он рос со мной». Георгий Мартиросян

Также Мартиросян опроверг слухи, что у него не складываются отношения с дочкой от Татьяны Васильевой — Елизаветой. Ранее девушка в одной из передач говорила, что у них с отцом не все гладко. Его она практически не видит, потому что он сильно увлечен молодой супругой.

«С Лизой общался три часа назад. Все прекрасно. Я очень привязан к своему внуку. Он не так давно на тренировке получил вывих ноги. Купил ему специальный жесткий носок, который удерживает ногу с двух сторон. Я присутствую в его жизни. Вот куртку купил ему на весну», — сказал актер.