«Хочу быть здоровой»: фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка в одиночном катании объявила о своем решении уйти из большого спорта.

Знаменитая спортсменка-фигуристка Аделина Сотникова объявила, что покидает профессиональный спорт, в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Причина, по которой спортсменка приняла такое решение, — в ее самочувствии.

«С профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой», — приводит слова звезды ТАСС.

При этом девушка подчеркнула, что свои выступления для поклонников она готова продолжить. Сотникова, например, принимала участие в шоу Евгения Плющенко и не исключила, что продолжит подобный опыт.

Не так давно олимпийская чемпионка перенесла операцию. Впереди у нее, как объявил агент звезды спорта, длительный период реабилитации.